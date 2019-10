Case popolari, il consigliere Blasioli boccia la proposta di legge regionale

Tante criticità e problematiche che rischiano di lasciare una situazion in stallo, senza risolvere realmente molti problemi degli alloggi popolari in Abruzzo e a Pescara. Il consigliere regionale Pd ed ex vicesindaco Blasioli interviene in merito alla proposta di legge regionale per le case Ater che martedì arriverà in consiglio regionale.

Le novità introdotte, secondo Blasioli, ignorano e comunque non risolvono le criticità legate agli alloggi, e non pongono un rimedio definitivo, efficace e soprattutto equo per la questione della sicurezza e legalità, mentre l'emendamento su cui ha lavorato il partito democratico introdurrebbe una novità significativa ovvero che nei 10 anni precedenti al bando vengano esclusi coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato per un reato che preveda una pena massimo di 3 anni.

“Non una parola nel testo che rafforzi il diritto alla casa, a un alloggio che sia vivibile, sano e dignitoso – denuncia il consigliere - non una parola sulle condizioni igienico-sanitarie in cui versano le case popolari da molti anni, né sulla sicurezza statica degli edifici, malgrado a Pescara abbiamo avuto l’esperienza di via Lago di Borgiano, con lo sgombero di ben 3 palazzine"

Blasioli ha poi illustrato i punti critici della proposta di legge: