Case Ater, Blasioli chiede di avviare subito i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza - FOTO

Avviare subito i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle case Ater di Pescara che presentano criticità, oltre a quelle danneggiate per la grandinata del 10 luglio scorso. Il consigliere regionale Pd Blasioli ha presentato un'interpellanza urgente al presidente Marsilio per chiedere lo sblocco dei lavori, già finanziati dalla precedente giunta regionale, aggiungendo anche gli interventi dopo l'ondata di maltempo delle scorse settimane.

Blasioli intende conoscere lo stato dei lavori e gli interventi che intende avviare la giunta di centrodestra:

La giunta regionale del precedente governo di centrosinistra ha stanziato 5milioni di euro per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del proprio patrimonio di alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui circa 2,5 milioni per attuare il programma di manutenzione straordinaria del complesso Ater in via Caduti per Servizio, comprensivo di interventi su 202 alloggi, e un milione 250mila euro per la manutenzione straordinaria dei 62 alloggi e 8 locali commerciali del complesso ATER in via Salara Vecchia. Per quanto riguarda, invece, il complesso ex-Gescal, a seguito dell’approvazione dei progetti da parte dell’Ater sono stati stanziati 875mila euro. Ad oggi, però, l’unico cantiere avviato è quello in via Caduti per Servizio, mentre gli altri due interventi previsti sono fermi al palo

Problemi anche per la grandinata del 10 luglio che ha causato danni ed infiltrazioni d'acqua e per questo Blasioli chiede risposte alla giunta Marsilio sottolineando come i lavori siano in evidente ritardo: