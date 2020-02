Casapound replica alle polemiche sullo striscione dedicato alle foibe: "La sinistra conferma di essere negazionista"

Arriva la replica, da parte di Casapound Pescara, alle critiche mosse dai consiglieri di centrosinistra Sclocco e Di Iacovo in merito allo striscione posizionato ieri vicino al Comune di Pescara, riguardante il ricordo dei martiri delle foibe ed i partigiani titini. Proprio la Sclocco era stata la prima a denunciare la presenza dello striscione chiedendone la rimozione ed una sanzione da comminare a Casapound.

Esordendo con la frase "Io parteggio, sono e sarò sempre partigiana, vediamo come la Sclocco, così come tanti altri suoi compagni del suo partito, neghi apertamente e allo stesso tempo sia la storia che le istituzioni che tanto rivendica. Ad alimentare le polemiche e, per rimanere in tema, infoibare la verità, si aggiunge Giovanni Di Iacovo del Pd ,il quale, appellandosi, come la Sclocco, al comune di Pescara, ha richiesti richiede di rimuovere lo striscione