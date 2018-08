CasaPound commemora i caduti nel 75° anniversario delle bombe anglo-americane

Casapound Pescara ha deposto nella notte una corona di fiori per i caduti del bombardamento americano del 31 agosto 1943, evento che segnò profondamente la città e causò migliaia di vittime civili innocenti.



Il 31 agosto 1943 alle ore 13:24 una dozzina di bombardieri B-24 della 376esima divisione aeronautica americana scagliò il suo carico di morte sulla città di Pescara, mentre la maggior parte dei civili era al mare o impegnata nella consueta vita quotidiana. L'attacco fu devastante e rase completamente al suolo le aree comprese tra via Nicola Fabrizi e via Firenze, causando più di 1900 morti.

Il ricordo di questa tragedia, costata oltre 1900 morti civili, è ancora vivo nei racconti dei nostri nonni e dei nostri padri - afferma in una nota Mirko Iacomelli, responsabile pescarese di Casapound - Per questo motivo abbiamo voluto commemorare gli innocenti che caddero sotto le bombe americane, ricordando che il secondo conflitto mondiale narrato spesso e volentieri in maniera distorta è pieno zeppo di episodi come quello del bombardamento avvenuto a Pescara, episodi dove il popolo italiano ha subito tremende violenze da parte delle forze alleate. Casapound con questo omaggio vuole rendere giustizia a quelle vittime cadute per mano dei 'liberatori'.

Intanto questa sera ci sarà la doppia manifestazione in memoria dei bombardamenti di 75 anni fa: "Pescara ha memoria", organizzata dal Comune, e "Pescara non dimentica", voluta da partiti e associazioni di centrodestra.