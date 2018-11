Pedaggi su A24 e A25, i sindaci polemizzano con il Ministero dei Trasporti

Botta e risposta tra i sindaci che protestano contro il caro pedaggi su A24-A25 e il Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. Ieri i primi cittadini di Abruzzo e Lazio dovevano incontrare a Roma il ministro Danilo Toninelli, che però non ha ricevuto la delegazione. Così è scattata la contestazione, appendendo le fasce tricolori davanti alla sede del dicastero: “Adesso siamo davvero stanchi di essere presi in giro - ha dichiarato il sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, in qualità di portavoce - e annunciamo una grande manifestazione che coinvolgerà tutti i cittadini laziali e abruzzesi, le istituzioni, i sindacati e le associazioni di categoria”.

Il Mit replica: “Protesta strumentale, i rincari sono stati bloccati”

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, però, non ci sta e precisa quanto segue:

“Non era previsto alcun incontro tra il Ministro Danilo Toninelli e la rappresentanza dei sindaci delle città abruzzesi e laziali circa la gestione delle autostrade A24 e A25. Il Ministro ha già incontrato in precedenza i sindaci di Abruzzo e Lazio, i quali peraltro hanno avuto e continuano ad avere un’interlocuzione continua con gli uffici del Mit. Il dialogo, ad ogni modo, resta sempre aperto nel reciproco rispetto istituzionale e, si auspica, scevro da alcuna strumentalizzazione politica”.

Il Ministero ricorda di aver “lavorato per ottenere dal concessionario Strada Dei Parchi la sterilizzazione, già da ottobre e fino a fine anno, degli aumenti ai pedaggi del 12,89% scattati il 1° gennaio 2018”, ragion per cui non si comprende il motivo della protesta dei sindaci, definita dallo stesso Mit “strumentale e pretestuosa”.