Un anno fa Carlo Masci vinceva le elezioni comunali: "È passato solo un anno ma viviamo in un altro mondo"

Un anno fa, il 26 maggio 2019, il candidato sindaco del centrodestra Carlo Masci vinceva le elezioni comunali al primo turno, ottenendo il 51,33% dei consensi. Da allora è passato esattamente un anno ed oggi il primo cittadino ha voluto affidare il ricordo di quell'emozionante giorno ad un pensiero sulla sua pagina ufficiale Facebook, evidenziando come nonostante il tempo relativamente breve passato dalla conquista di palazzo di città, sembra sia passato quasi un secolo:

Un anno fa! Sembra passato un secolo, viviamo in un altro mondo. In questi mesi drammatici ho difeso la mia città, ho aiutato i miei concittadini in tutti i modi, per quello che mi è stato possibile fare, con il cuore e con il cervello. Non è stato semplice, ho preso decisioni difficili, sempre per il bene di Pescara. Grazie a voi per avermi scelto a guidare la città che amo