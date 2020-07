Gradimento sindaci ai tempi del Coronavirus, Masci al 46esimo posto nella classifica Governance Poll del Sole 24 Ore

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, si posiziona al 46esimo posto nella classifica "Governance Poll" 2020 stilata dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

La guaduatoria fotografa il gradimento dei primi cittadini dei capoluoghi di provincia italiani ai tempi dell'emergenza Covid-19 (Coronavirus).

Masci si posiziona a metà classifica con un consenso nei suoi confronti da parte dei cittadini che è salito dal 51,3 per cento del giorno delle elezioni all'attuale 54,7 per cento. Di sicuro per nessun sindaco è stato facile gestire le settimane inedite di lockdown visto che gli abitanti proprio a loro si sono rivolti per praticamente qualsiasi esigenza.

In vetta alla classifica troviamo Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Anci, Cateno De Luca, primo cittadino di Messina e Giorgio Gori sindaco di Bergamo. Agli ultimi posti invece Salvo Pogliese (Catania), Virginia Raggi (Roma) e Leoluca Orlando (Palermo).

Dall'analisi sembra emergere come gli italiani premino un modello che nella crisi ha provato a mescolare protagonismo e responsabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per l'analisi completa basta cliccare sul seguente link: https://24plus.ilsole24ore. com/art/il-sindaco-bari- decaro-top-i-primi-cittadini- appendino-e-raggi-ko-ADSHJnb? s=hpl