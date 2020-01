Plauso ai carabinieri dal sindaco di Spoltore per la vicenda dell'aggressione alla coppia

Un lavoro encomiabile da parte dei carabinieri della stazione di Spoltore, che in sole 18 ore hanno individuato il giovane "bulletto" responsabile dell'aggressione ad una coppia di cittadini. Così il sindaco Di Lorito ha voluto ringraziare e fare un plauso ai militari, coordinati dal luogotenente Bicocca, che hanno scoperto come la "baby gang" in realtà fosse costituita dal solo giovane minorenne individuato grazie alla collaborazione dei suoi compagni.

Il responsabile dell'aggressione è stato scoperto in sole 18 ore: l'intervento dell'Arma evidenzia che lo Stato c'è ed è attento anche in occasione di un fatto isolato che tuttavia non può e non deve essere ignorato, anche per scongiurare un allarme sociale che rischiava di condizionare la tranquillità dell'intera comunità spoltorese

Ricordiamo che il giovane, appena 15enne, aveva aggredito e picchiato la coppia fuori dal circolo ricreativo "Lo svago" di Villa Raspa.