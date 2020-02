A Cappelle sul Tavo arriva la fibra ottica, ma non per tutti

Arriva la fibra ottica nel territorio di Cappelle sul Tavo, ma non in tutte le zone del paese. La denuncia raccolta dopo le lamentele dei residenti di alcune contrade e zone, arriva da Walter Verrigni dei Giovani Democratici, che sottolinea come l'amministrazione comunale abbia annunciato l'attivazione della fibra ottica senza però specificare che non sarò coperto l'intero territorio. Problemi, in particolare, per contrada Staffieri e le zone limitrofe come via Staffieri, contrada colle Passeri, via Fiume Tavo e parte finale di via Vestina a Monte. Qui, infatti, la Tim continuerà a garantire il servizio standard Adsl:

Che nella pratica corrisponde ad una connessione effettiva di 5 mega al massimo, contro i 76 mega garantiti dalla fibra ottica in Contrada Terrarossa, nel paese, in Via Cocchione e Via Fosso Annuncia. Ritengo discriminante per i cittadini residenti in queste zone e per le attività commerciali l’impossibilità ad accedere ad una connessione internet idonea all’avanzare delle tecnologie, che richiedono una sempre maggiore velocità dell’accesso a internet. L’amministrazione comunale deve farsi carico di una adeguata interlocuzione con Tim affinché i gestori telefonici possano garantire davvero a tutti i cittadini cappellesi una adeguata velocità di connessione internet, a prescindere dalla zona di residenza.

FIBRA OTTICA, IL COMUNE RESCINDE IL CONTRATTO