Via il capolinea degli autobus in viale Kennedy: cambiano anche i percorsi per il 21 ed il 10

Novità importanti per quanto riguarda gli autobus delle linee urbane 21 e 10 di Pescara. L'assessore Albore Mascia, infatti, ha fatto sapere che è stato spostato il capolinea del 21, richiesta che da anni era stata avanzata dai cittadini di viale Kennedy che si lamentavano della presenza degli autobus fermi con il motore acceso. A seguito del ridimensionamento delle linee e dei mezzi nella fase 2 dell'emergenza Coronavirus, spiega l'assessore, si è deciso per una modifica che viene incontro anche alle nuove esigenze degli utenti, grazie alla collaborazione con Tua con la consigliera comunale Peschi che si è fatta portavoce dei residenti.

Il servizio della linea 21 è stato dunque rimodulato, con il capolinea arretrato nell'Area di Risulta della Stazione. Sarà il 10, che attualmente copre essenzialmente la zona dello Stadio, a prolungare la corsa fino a Zanni: dalla Stazione verrà instradato su via Silvio Pellico, viale Muzi, viale Regina Margherita e viale Kennedy. Questo per il periodo estivo, a partire da lunedì 8 giugno. Con il nuovo orario invernale la tratta dovrebbe essere presa in carico dal 2/.

Ora, spiega l'ex sindaco di Pescara, con la riapertura delle scuole a settembre si dovrà fare un ragionamento ancora più ampio con i mobility manager e con la Tua per dare un assetto al servizio in base alle regole di distanziamento sociale che si presume saranno ancora in vigore. La Peschi ha aggiunto che in questo modo si elimina un'importante fonte di inquinamento acustico e ambientale da viale Kennedy, con la fermata ed il capolinea posizionati negli anni '70 quando l'assetto urbano della città e di quella zona era ben diverso.