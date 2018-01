Capodanno a Pescara fra i rifiuti: Forza Italia non ci sta

Capodanno all'insegna dei rifiuti sparsi fra la spiaggia, Piazza Primo Maggio, Corso Umberto e Piazza Salotto. La denuncia arriva dal coordinatore cittadino di Forza Italia Cerolini, che segnala la mancanza di pulizia da parte di Attiva all'indomani del concerto di Vinicio Capossella la notte di San Silvestro.

Cerolini attacca la giunta per aver speso 200 mila euro per due concerti e non aver predisposto un servizio di pulizia idoneo considerando la grossa mole di rifiuti rimasta dopo il concerto a Piazza Salotto.