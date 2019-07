Pescara, ecco chi sono i capigruppo in consiglio comunale

In vista della prima seduta del nuovo consiglio comunale, prevista per oggi pomeriggio (lunedì 1 luglio) alle ore 18 sono stati nominati i capigruppo delle varie forze presenti tra i banchi dell'assise civica.

Nominati anche i vice capigruppo per quelli che l'hanno indicato che faranno le veci dei titolari in caso di necessità.

Questi i capigruppo e i loro vice dei vari partiti:

Lega

Vincenzo D'Incecco;

Salvatore Di PIno.

Forza Italia

Roberto Renzetti;

Manuela Peschi.

Fratelli d'Italia

Zaira Zamparelli

Pd

Giacomo Cuzzi

Movimento 5 Stelle

Erika Alessandrini;

Paolo Sola.

Pescara Futura

Adamo Scurti

Per Slocco sindaco

Mirko Frattarelli

Per i candidati singoli ci saranno monogruppi, ovvero:

Pescara Città Aperta

Giovanni Di Iacovo

Amare Pescara

Berardino Fiorilli

Faremo Grande Pescara

Carlo Costantini

Udc