Caos traffico lungo l'A14 e sulla statale 16: il presidente di Anci Abruzzo scrive al presidente nazionale Decaro

Una lettera aperta al presidente nazionale di Anci Decaro, inviata dal presidente Anci Abruzzo Gianguido D’Alberto, per spiegare la difficile situazione del traffico lungo l'autostrada A14 e lungo la statale 16 a causa del divieto di transito ai mezzi pesanti sul viadotto Cerrano.

Gianguido D’Alberto ha parlato di una situazione accettabile con pesanti ricadute economiche fra Pineto, Roseto, Silvi, Città Sant’Angelo dove i sindaci sono costretti a fronteggiare danni ai sottoservizi, al manto stradale oltre ad ingorghi e code che hanno aumentato l'inquinamento atmosferici, a causa del continuo passaggio di tir:

Sono reimmessi sulla Statale 16, nei tratti ora urbani dove vivono migliaia di cittadini e ci sono centinaia di attività commerciali, oltre 5.000 mezzi pesanti al giorno con un aumento significativo delle polveri sottili e dei gas da combustione, delle soglie di inquinamento acustico producendo una paralisi della viabiltà ordinaria utilizzata dai residenti. La frequenza dei passaggi sta provocando un ammaloramento rapido del piano stradale, con rotture pressoché quotidiane di sottoservizi e lacerazioni del bitume con rapida creazione di buche di ogni dimensione. Le riparazioni che scaturiscono da tale situazione producono ulteriori rallentamenti che rendono la praticabilità della Statale prossima allo zero. Il collegamento autostradale e statale adriatico è una infrastruttura nazionale, pertanto il disservizio che si sta producendo e l’enorme effetto sulla circolazione e sulla popolazione di questi comuni che ne subiscono le conseguenze deve essere affrontato come emergenza nazionale.

L'Anci abruzzese, spiega il presidente, sarà al fianco dei sindaci interessati per le prossime iniziative di protesta e chiede che tutte le parti in causa possano trovare una via d'uscita grazie a soluzioni sinergiche:

Poiché le continue istanze di dissequestro del viadotto interessato proposte da Società Autostrade vengono sistematicamente rigettate, siamo portati a presumere che tale situazione perdurerà ancora per diverso tempo. Facciamo appello ad Anci nazionale perché assuma una iniziativa volta ad affrontare almeno la situazione emergenziale richiamando gli attori ad iniziative urgenti.

Ai Comuni servono infatti fondi per il ripristino del manto stradale, per la segnaletica e per assumere personale destinato alla vigilanza del tratto stradale interessato.