Cantieri e code lungo la A14, sottosegretario Morani: "Sospensione dei lavori nel periodo natalizio"

Buone notizie per gli automobilisti ed autotrasportatori che utilizzeranno durante il periodo natalizio l'autostrada A14, nel tratto fra Pedaso e Pescara. Alessia Morani, esponente del Pd e sottosegretario allo sviluppo economico, con un post su Facebook è intervenuta sulla questione annunciando di aver incontrato i vertici di Autostrade per fare il punto della situazione e valutare eventuali provvedimenti da attuare durante il periodo dell'esodo per le festività quando il traffico lungo l'arteria autostradale è destinato ad aumentare sensibilmente, peggiorando una situazione già critica.

Nel post, la Morani ha scritto:

Sul problema della corsia unica sulla A14 tra Pedaso e Pescara: ho contattato società autostrade e mi sono state date rassicurazioni sulla gestione del cantiere durante i picchi di traffico e per le festività natalizie.

In particolare, mi è stato detto che i cantieri vengono programmati generalmente in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 a basso flusso di traffico. Nei casi in cui ciò non è possibile, la programmazione tiene conto dei flussi previsti prevedendo cantierizzazioni compatibili con i picchi di traffico oppure interventi gestionali per minimizzare i disagi (sospensione dei lavori per rendere disponibile una corsia supplementare, attivazione di corsie in deviazione sulla carreggiata opposta)