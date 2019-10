Non parte il cantiere della Cittadella dell'Infanzia di Rancitelli, fondi a rischio [FOTO]

Il cantiere della Cittadella dell'Infanzia nel rione Rancitelli a Pescara, a poca distanza dal Ferro di Cavallo, non è ancora partito e adesso si rischia di perdere i fondi che erano stati previsti.

Questa mattina, mercoledì 9 ottobre, il presidente Piero Giampietro ha convocato in sopralluogo la commissione Controllo e Garanzia.

Questo quanto dice Giampietro:

«La Cittadella dell'infanzia, a due passi dal ferro di cavallo, doveva rappresentare il cambio di passo: 19 associazioni, assieme al Comune e alla Regione, univano le forze per offrire servizi educativi e pedagogici innovativi in un quartiere difficile. Un progetto forte, coraggioso, finanziato da fondi privati e pubblici nel 2018. A pochi giorni dalla consegna dei lavori, ho convocato la commissione Controllo e Garanzia del Consiglio comunale in sopralluogo: ecco cosa abbiamo trovato. Abbiamo persino dovuto aspettare perché nel cantiere non c'era nessuno.

Ed ora il rischio è che si perdano i fondi».