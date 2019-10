Pescara nel videoclip di un noto cantante emergente, l'annuncio dell'assessore Cremonese: "Trattativa in corso"

La città di Pescara potrebbe essere nuovamente lo scenario di un videoclip di un cantante italiano emergente.

A farlo sapere è l'assessore comunale al Turismo e ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese.

Cremonese rivela come sia in corso una «trattativa con un noto cantante emergente per far girare un videoclip a Pescara per lanciare il suo nuovo brano musicale».

Cantante e casa discografica hanno già eseguito un sopralluogo in città la settimana scorsa e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare una risposta. Ma da come rivela Cremonese la location pescarese è stata apprezzata. Al momento resta top secret il nome del cantante perché il rischio è quello di far saltare tutta la trattativa.