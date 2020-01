Arriva il sì per il nuovo regolamento della cannabis terapeutica: l'annuncio del consigliere regionale Blasioli

Approvata dal consiglio regionale la delibera riguardante la cannabis terapeutica. Lo ha fatto sapere il consigliere regionale Pd Blasioli, annunciando la pubblicazione per la data di domani 22 gennaio. Soddisfatto l'ex vicesindaco di Pescara, che si è fatto promotore delle modifiche al regolamento che permettono di uniformare le quattro asl abruzzesi per la somministrazione e il rimborso delle terapie a base di cannabis come previsto dalla legge:

Sono felice di darvi notizia che domani verrà pubblicata la delibera 810/2019 sulla rimborsabilità della Cannabis terapeutica. La nostra battaglia ha trasformato le parole in fatti concreti che miglioreranno la vita di tantissime persone, rimettendo al centro il loro diritto alla salute. Dopo un grande lavoro in Consiglio Regionale per la prima volta tutte le Asl abruzzesi si uniformano sia per la somministrazione che per il rimborso delle terapie che prevedono l'impiego di Cannabis.

Benvenuti in un mondo civile

Ricordiamo che erano scoppiate diverse polemiche e critiche riguardanti proprio la diversità di trattamento e di rimborsi nelle asl del territorio abruzzese, con disagi, problematiche e disparità anche evidenti fra i pazienti delle quattro province.