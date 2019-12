Novità e modifiche al regolamento per la cannabis a scopo terapeutico in Abruzzo

Modifiche ed alcune novità al regolamento regionale per i trattamenti con cannabis a scopo terapeutico. Lo ha fatto sapere la giunta regionale che ha approvato la delibera relativa alle modifiche proposte dall'assessore regionale alla sanità Verì. Si tratta di un provvedimento che si va ad integra e parzialmente modifica quello del 2016, riguardante i preparati galenici a base di cannabinoidi prescritti per le terapie del dolore.

Il provvedimento recepisce le novità normative degli ultimi anni, e regolamenta in modo omogeneo le attività delle quattro asl abruzzesi, evitando discrepanze e modalità di gestione differenti avvenute fino ad ora. I farmaci a base di cannabinoidi potranno essere prescritti dagli specialisti del servizio sanitario regionale nei centri autorizzati, e dai medici generici sulla base del piano redatto da uno specialista. Il rinnovo è subordinato alla valutazione positiva di efficacia e sicurezza sul singolo paziente.

In caso di terapia in regime di ricovero, è la farmacia ospedaliera ad essere tenuta alla fornitura delle preparazioni, mentre in caso di terapia domiciliare per le indicazioni a carico del servizio sanitario regionale il paziente (che deve sempre essere munito di prescrizione medica su ricettario Ssr e piano terapeutico) potrà rivolgersi alla farmacia ospedaliera della sua Asl di residenza, la quale provvederà direttamente all'allestimento oppure a una farmacia convenzionata sul territorio regionale, in possesso di specifici requisiti, senza alcun onere per il paziente.

Per la terapia domiciliare non a carico del servizio sanitario regionale, il paziente potrà approvigionarsi in una farmacia convenzionata di propria scelta con ricetta non ripetibile.