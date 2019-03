Il candidato sindaco M5S Erika Alessandrini incontra i cittadini nel weekend

Sabato 23 e domenica 24 marzo appuntamento con il “Programma in MoVimento”, il percorso che vedrà il candidato sindaco del M5S Pescara, Erika Alessandrini, incontrare abitanti, commercianti, artigiani e piccoli imprenditori. Queste le tappe previste:

- sabato 23 marzo

- domenica 24 marzo

"La partecipazione è uno dei valori fondanti del MoVimento 5 Stelle e una delle caratteristiche che ha contraddistinto in 5 anni la nostra attività in Consiglio comunale - ricorda Erika Alessandrini - Anche questa volta vogliamo intraprendere un percorso condiviso con i cittadini per immaginare insieme la Pescara di domani. Vogliamo esaminare i problemi, le necessità, le priorità, quartiere per quartiere, strada per strada. E vogliamo coinvolgere tutti i cittadini che desiderano impegnarsi portando le loro esperienze e le loro conoscenze nel grande progetto della nostra Nuova Pescara”.