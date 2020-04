Blasioli scontento della cancellazione della zona rossa: “Non possiamo tirare un sospiro di sollievo”

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli è scontento della cancellazione della zona rossa nell’area Vestina: “Non possiamo tirare un sospiro di sollievo”, afferma.

“I cittadini di Elice, Civitella Casanova, Farindola, Montebello di Bertona, Penne e Picciano hanno atteso che la Regione mettesse in atto tutte quelle azioni dichiarate da Marsilio, come la mappatura completa dei contagi. Ricordo la dichiarazione del 6 aprile 2020 con cui il Presidente annunciava: “I centri dell’area vestina, oggi in zona rossa, saranno sottoposti a screening epidemiologico. Nei prossimi giorni la Asl di Pescara organizzerà la raccolta dei tamponi”, come pure i supporti economici alle famiglie e alle attività produttive. Ad oggi, però, nulla di tutto ciò è stato fatto”.