Montesilvano: stadio di via Senna al Pescara di Sebastiani, il M5S dice no

C'è chi l'ha definita "una figata" e chi invece sostiene l'esatto contrario. All'esclamazione di entusiasmo dell'assessore allo Sport, Alessandro Pompei, fa da contraltare il ragionamento dei due consiglieri comunali del M5S, Paola Ballarini e Gabriele Straccini.

L'idea di prendere in seria considerazione l'affidamento dello stadio "Mastrangelo" al Pescara, dietro garanzie di opere di riqualificazione e pagamento simbolico di canone per l'utilizzo e la gestione dell'impianto, non garba molto al gruppo pentastellato, che solleva dubbi e interrogativi.

"Abbiamo perplessità sulla convenienza di questo accordo per la nostra città. Crediamo che, messo così, sia soltanto un affare per la società del presidente Sebastiani. I lavori di ammodernamento dell'impianto sportivo ammontano preventivamente a poco più di 500 euro. Considerando la durata pluridecennale della convenzione, quale sarà l'effettivo ricavo per la nostra comunità? E come potranno allenarsi le società sportive cittadine, costrette a una turnazione obbligata al campo di via Foscolo?".

A questi ed altri interrogativi si aggiunge anche la paradossale scelta di accogliere la principale realtà calcistica di Pescara nel periodo in cui gli stessi amministratori locali osteggiano l'accorpamento dei due comuni confinanti: "Grande Pescara no, ma Grande Pescara calcio sì!". Nel frattempo si avviano a conclusione i lavori che sono stati precedentemente stanziati dall'amministrazione comunale proprio nel campo di via Senna.

Nuovo impianto di irrigazione per mantenere morbido il manto erboso sintetico. Sindaco e assessore si sono recati sul posto per un sopralluogo di verifica, prima del collaudo che avverrà domani (16 maggio). Il progetto è stato eseguito dalla ditta Venturelli Romolo di Forlì e dalla ditta Agros di Atri. Direttore dei lavori è l'ingegnere Francesco Chiavaroli.