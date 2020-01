Un parco archeologico sotto al campo Rampigna? Il caso finisce al Ministero

Il caso della ristrutturazione dello storico campo Rampigna di Pescara finisce al ministero per i Beni e le attività culturali e il turismo.

Infatti la senatrice Margherita Corrado del Movimento 5 Stelle, membro della commissione Cultura, ha posto la questione alla direzione Generale Abap.

La Corrado ha chiesto l’accesso civico alla documentazione relativa al nulla osta, se ce n’è uno, "o a qualsiasi altra pronuncia della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Abruzzo sul progetto comunale di riqualificazione del quale si vocifera e che pare ammonti ad 800mila euro".

Questo quanto si chiede l'esponente pentastellata:

"Pescara si darà un parco archeologico, riportando alla luce la necropoli di Ostia Aterni che si presume superstite nel quartiere Rampigna, nell’area del campo di calcio della storica “Strapaesana”, uno sterrato da anni abbandonato a se stesso, o vi realizzerà un nuovo impianto sportivo? Sarebbe gravissimo, infatti, che l’importanza archeologica del sito non fosse valutata correttamente e per tempo, ritardando l’intervento di tutela, quale che debba essere, al punto da dovere interrompere una progettazione o, peggio, un lavoro già in corso".