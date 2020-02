Taglio del nastro con un torneo di calcio camminato per il nuovo campo e parco a Zanni - Santa Filomena - FOTO

Cerimonia d'inaugurazione con due eventi sportivi domani sabato 29 febbraio per l'apertura del campo sportivo "Giandomenico e Lamberto Croce" e del parco "Mimmo Morelli". Appuntamento dalle 15 nella zona fra l'impianto Le Naiadi e la strada parco, nel quartiere Zanni - Santa Filomena.

Alle 15 inizierà il torneo di calio categoria "Primi Calci" 2011 con le squadre Curi Pescara, Delfino Pescara 1936, Durini Pescara e Fater Angelini Abruzzo ed a seguire l'incontro di calcio camminato fra le selezioni di amministratori e cittadini di Pescara. Alle 16.15 saranno scoperte le targhe e ci sarà la cerimonia d'intitolazione. Il consigliere comunale avvocato Croce ha commentato l'inaugurazione con emozione:

Sono molto emozionato per questo evento non solo perché in questo campo di calcetto è stata e sarà scritta la storia della mia famiglia, di mio padre e di mio zio, che ne hanno sempre permesso l’utilizzo gratuito prima che divenisse di proprietà del Comune,

ma anche perché nel loro nome da oggi si offre alla comunità una struttura pubblica di forte significato sociale.