Il gruppo politico Pescara in Azione scende in piazza per la campagna di tesseramento

Guidato dal referente locale, Stefano Torelli, il gruppo pescarese di Azione, primo gruppo politico costituito in Abruzzo, sarà in piazza nel prossimo fine settimana per la campagna di adesione al partito di Carlo Calenda lanciata in in tutta Italia.

Il referente Torelli dichiara:

"Il partito di Azione e il gruppo di Pescara, sono aperti a tutti coloro che vorranno dare il loro contributo per far crescere sia a livello locale che nazionale una forza politica seria e competente".

I membri del gruppo saranno presenti con il loro banchetto a Pescara in piazza della Rinascita (di fronte alla gioielleria Arlini) già da domani, venerdì 19 giugno, a partire dalle ore 16, per proseguire sabato 20 e domenica 21 giugno dalle ore 11.