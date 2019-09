L'onorevole Camillo D'Alessandro entra in 'Italia Viva', il nuovo partito di Matteo Renzi, e spiega la sua scelta con una lunga riflessione inclusa in un post su Facebook.

"Quando si esce non si sbatte la porta. Ma ci si gira e si dice grazie. Io compio una scelta innanzitutto dicendo grazie alla comunità del Partito Democratico - scrive il deputato abruzzese, ormai ex Pd - che ho avuto l'onore di rappresentare nei diversi impegni istituzionali. Ho aderito all'iniziativa politica di Matteo Renzi per costruire uno spazio politico capace di coraggio ed innovazione, non alternativo ma alleato al nuovo corso del Pd. I sostenitori del campo largo dovrebbero riflettere su questa opportunità".