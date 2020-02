Un calendario unico degli eventi estivi a Pescara: l'assessore Cremonese lancia la proposta

Allestire un cartellone unico di eventi per Pescara, unendo tutti gli appuntamenti e le iniziative estive degli enti pubblici e dei principali soggetti privati della città. È questo l'obiettivo che intende raggiungere l'assessore ai grandi eventi del Comune di Pescara Alfredo Cremonese, che ha inviato una mail ai responsabili e rappresentanti della camera di commercio, del porto turistico "Marina di Pescara" e dell'ente manifestazioni pescaresi, oltre ai colleghi assessori alla cultura ed allo sport.

La prossima settimana si dovrebbe tenere un primo incontro preliminare per sondare la possibilità di arrivare ad un cartellone di eventi per l'estate in arrivo che contenga tutta l'offerta a disposizione della città da fine maggio fino all'inizio dell'autunno. In questo modo, spiega l'assessore, ogni giorno avremo diverse iniziative in luoghi diversi della città, evitando quindi possibili sovrapposizioni di eventi: un calendario ordinato, chiaro e ricco che porterà vantaggi non solo agli stessi operatori ma anche ai cittadini, che potranno partecipare agli eventi graditi senza dover scegliere, come accade spesso soprattutto fra luglio ed agosto, dovendo rinunciare ad uno o più appuntamenti ritenuti interessanti.