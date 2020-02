Calendario unico degli eventi e negozi aperti fino alle 24 in estate: le proposte dell'assessore Cremonese

Audizione degli assessori Cremonese e Paoni Saccone oggi durante la seduta della commissione comunale cultura per discutere della proposta di un calendario unico degli eventi di cultura, turismo e sport per le prossime stagioni estive, un lavoro sinergico fra gli assessori Cremonese, Martelli e Paoni Saccone.

La proposta permetterà, spiega Cremonese, di evitare sovrapposizioni delle iniziative per permettere ai cittadini di seguire gli eventi senza dover scegliere e rinunciare a qualche iniziativa in programma nello stesso giorno. L'assessore ha spiegato che sono stati coinvolti per ora Camera di commercio, Ente manifestazioni pescarese e Marina di Pescara ma presto saranno contattati anche gli operatori privati proseguendo lungo la strada già tentata dalle precedenti amministrazioni:

Il calendario unico degli eventi non sarà ancora del tutto fruibile per la prossima estate. Ho chiesto agli operatori commerciali di programmare gli orari dei negozi tenendo presente che in estate i cittadini amano vivere la città fino a tardi. L’apertura dei negozi fino alle 24,00 permetterebbe di offrire, accanto agli eventi, anche la possibilità di fruire dell’anima commerciale di Pescara. Il calendario unico rappresenterebbe un vantaggio per il cittadino, per gli operatori economici e per la stessa amministrazione comunale che potrebbe lavorare con largo anticipo sulle proposte e pubblicizzarle adeguatamente anche fuori dai confini urbani e nelle regioni limitrofe

L'assessore Paoni Saccone ha sottolineato l'importanza del lavoro sinergico e strategico mentre l'assessore Cremonese ha concluso anticipando alla presidente di commissione Peschi che nell'estate 2020 saranno a Pescara artisti come Ultimo, Alan Parsons Project e Simple Minds oltre all'evento internazionale “Cartoons on the Bay”.