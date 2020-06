Autorizzata la caccia notturna ai cinghiali in Abruzzo: arriva il sì dalla giunta regionale

In Abruzzo sarà possibile cacciare i cinghiali fino a mezzanotte. La giunta regionale infatti ha approvato il provvedimento che estende l'orario di concessione per l'abbattimento selettivo degli ungulati. L'obiettivo è mettere in campo azioni che possano contrastare la proliferazione incontrollata dei cinghiali che costituiscono spesso un pericolo per i cittadini ed in particolare per gli automobilisti lungo le strade oltre al danno per l'agricoltura.

All'abbattimento dei cinghiali tramite i piani di controllo, che sono in capo alla polizia provinciale e alle guardie venatorie provinciali, si aggiunge la caccia di selezione, che in questo modo ottimizza le attività di abbattimento proprio nelle ore in cui spesso i cinghiali scendono verso i centri abitati, spiega l'assessore aggiungendo che si sta operando sempre all'interno dei limiti e delle prescrizioni previste dalla legislazione nazionale.