Busta con proiettile a D'Alfonso, la solidarietà di Renzo Di Sabatino (Pd)

Così il segretario regionale del Pd, Renzo Di Sabatino, sull’episodio verificatosi ieri negli uffici della Prefettura di Chieti, con una busta minatoria (contenente un proiettile) recapitata all'indirizzo di vari esponenti politici.

“Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine e siamo certi che il responsabile, o i responsabili, di questo gesto indegno sarà presto individuato e consegnato alla giustizia – continua - Non possiamo, però, non manifestare tutta la nostra preoccupazione e indignazione per il clima di odio che si respira in questi ultimi mesi nel nostro Paese, dove gesti del genere, ormai, si contano sempre più spesso. Rivolgiamo un invito, quindi, a tutte le forze politiche e ai rappresentanti delle istituzioni ad abbassare i toni e a riportare il legittimo scontro democratico all’interno dei binari della civiltà e del buonsenso. Oggi, più che mai, abbiamo il dovere di impegnarci tutti in questa direzione, prima di assistere a una deriva di odio e violenza incontenibile, che potrà colpire chiunque di noi indistintamente”.