Bussi, Marcozzi (M5S): "Chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo"

La capogruppo del M5S in Regione, Sara Marcozzi, commenta la notizia che il Consiglio di Stato ha definitivamente riconosciuto Edison quale soggetto che dovrà provvedere alla bonifica delle aree inquinate 2A e 2B, a Bussi sul Tirino:

“È un punto fermo - dice - del più grave disastro ambientale che si è perpetrato per anni nella nostra regione. Adesso che non esistono più incertezze, non c'è più nessun motivo per aspettare. Chi ha sbagliato deve pagare fino in fondo, a cominciare dall'urgenza di dare il via alle bonifiche il più in fretta possibile”.