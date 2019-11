Una commissione d'inchiesta su Bussi, Blasioli: "Bene, ora le bonifiche"

Prende il via la Commissione di inchiesta sul sito inquinato di Bussi. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, ha comunicato di aver firmato il decreto di nomina della Commissione. La prima riunione dovrebbe tenersi mercoledì 20 novembre.

Il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli ha voluto commentare la nascita della Commissione di Inchiesta regionale su Bussi:

Non usa dunque mezzi termini l'ex vicesindaco di Pescara, che poi aggiunge quanto segue:

"Io personalmente mi impegnerò mattina e sera in questa commissione e abbiamo già parlato con il sottosegretario Morassut per dare il via alle bonifiche: la Commissione farà bene, lo so, e bisogna dare il via almeno ai 48 milioni messi da Legnini per le 2A/2B che sono solo una parte del necessario. Nessuno sa dire quanto tempo e soldi ci vorranno, con un Comune come quello di Busso in difficoltà. In più porremo un occhio anche a Piano d'Orta. Insomma, quando metteremo il naso nelle cose, ne verranno fuori tante, saranno 6 mesi minimo di intenso lavoro".