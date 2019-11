Dieci minuti per andare dall'aeroporto alla stazione centrale? Arriva la proposta dei bus navetta sull'asse

Potenziare i collegamenti e le infrastrutture dell'aeroporto, in vista dell'ampliamento e dell'espansione prevista nei prossimi anni, con l'approvazione del piano per l'allungamento della pista. Il tema è stato al centro dell'incontro avuto oggi dalle commissioni lavori pubblici, turismo e cultura del Comune di Pescara assieme al sottosegretario alla Giunta Regionale Umberto d'Annuntiis che ha la delega a trasporti ed infrastrutture.

La presidente della commissione turismo Peschi ha sottolineato come l'occasione dell'ampliamento e potenziamento dell'aeroporto vada colta con grande attenzione dalla città, che deve prepararsi da tutti i punti di vista, a paritre da quello debole dei collegamenti. Si potrebbe infatti attivare un collegamento diretto tramite bus navetta dedicati della Tua, che attraverserebbero l'asse attrezzato permettendo il collegamento fra aeroporto e stazione centrale in meno di 10 minuti.

Il presidente della commissione lavori pubblici Pastore ha aggiunto:

"Vogliamo attivare un contatto diretto con il sottosegretario e la Regione in generale per mettere le nostre idee a servizio di un progetto complessivo di crescita del territorio. Questo è stato solo il primo incontro per affrontare le questioni inerenti l'aeroporto, in futuro sviscereremo tutte le altre grosse questioni strutturali, come porto, svincolo circonvallazione, asse attrezzato e fiume. Abbiamo ringraziato il sottosegretario e la Regione per l'interesse mostrato verso il territorio"