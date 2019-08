Bungalow sul mare: i consiglieri Di Iacovo, Sclocco e Frattarelli "Idea folle"

Un'idea folle quella di realizzare bungalow per i turisti sulla spiaggia, valutando piuttosto l'idea di realizzare un camping comunale nell'area dell'ex Enaip. A parlare sono i consiglieri di centrosinistra Sclocco, Frattarelli e Di Iacovo che commentano la proposta avanzata dal consigliere regionale Testa sostenuta da Riccardo Padovano del Sib Confcommercio.

Secondo i consiglieri, la costa va assolutamente tutelata dalla realizzazione di nuove strutture che possano impedire la vista del mare, e sono d'accordo sull'aumentare i posti letto e le strutture ricettive in città, senza però deturpare il paesaggio:

Siamo convinti che anche il primo cittadino Carlo Masci, sia d'accordo con noi, d'altronde in passato e in campagna elettorale é intervenuto più volte contro le strutture altamente impattanti sulla spiaggia. Speriamo che almeno su questo tema, il sindaco possa riuscire a far valere la sua idea all'interno della sua maggioranza, cosa che in questi due mesi é accaduta raramente.