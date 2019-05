Brindisi d'addio per il sindaco uscente Marco Alessandrini [FOTO]

Brindisi d'addio questa mattina in Comune per il sindaco uscente di Pescara, Marco Alessandrini, che tra 10-15 giorni cesserà la sua carica. Alla fine della prossima settimana sarà nominato ufficialmente il nuovo primo cittadino, Carlo Masci.

Alessandrini ha scelto di non ricandidarsi dopo aver verificato la scarsa disponibilità da parte del centrosinistra a farlo scendere nuovamente in campo come proprio rappresentante. Eletto sindaco nel 2014, aveva corso per la carica più importante a Palazzo di Città anche nel 2009, ma in quell'occasione era stato sconfitto da Luigi Albore Mascia.

Oggi, come detto, Marco Alessandrini ha fatto un aperitivo nel suo ufficio per salutare la stampa. Almeno per il momento, lascerà la politica e tornerà alla sua professione di avvocato.