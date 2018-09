Forza Italia Giovani Abruzzo presenta “Il Box delle Idee” per aiutare le piccole e medie imprese abruzzesi

In sostanza Forza Italia Giovani Abruzzo, il movimento giovanile guidato dal coordinatore regionale Alessandro D'Alonzo, farà visita alle imprese abruzzesi e si impegnerà ad ascoltare le istanze e le problematiche che provengono dagli imprenditori e dai lavoratori accogliendo le loro idee per l'Abruzzo e per l'Italia che verrà, ma anche per conoscere ed approfondire i vari adempimenti che le aziende devono compiere per svolgere le loro attività e gli obblighi derivanti dalle varie normative sul lavoro.

Le esigenze e le richieste che verranno dalle aziende che ospiteranno i giovani di Forza Italia saranno inserite all'interno del contenitore denominato "Il Box delle Idee", per poi essere rielaborate ed utilizzate per raggiungere gli obiettivi dell'imprenditore e dell'operaio, attraverso delle vere e proprie proposte che verranno portate all'attenzione di chi, nei prossimi mesi, andrà a rappresentare Forza Italia e il centro-destra unito in Abruzzo.

«Un’iniziativa unica nel suo genere», così la definisce il coordinatore regionale D’Alonzo, «abbiamo così a cuore le Pmi che abbiamo deciso di dimostrare la nostra vicinanza attraverso questo tour che coinvolgerà tutte le aziende che vorranno confrontarsi con noi».

«Forza Italia giovani Abruzzo», aggiunge Dylan Iezzi, coordinatore cittadino di Mosciano Sant’Angelo e ideatore del progetto, «coltiva un nuovo modo di fare politica, una politica per tutti, una politica che va a casa delle aziende, tra i lavoratori e tra tutti i cittadini. Una nuova politica per ripartire insieme e per dare un futuro prospero alle generazioni che verranno».

«Coerenti ai nostri valori nazionali e coerenti nello stare da sempre vicini alle piccole e medie imprese del territorio, il nostro movimento giovanile si fa portavoce di questa nuova iniziativa. Nell’immagine abbiamo racchiuso tutti gli elementi chiave del progetto: sulla scala, un soggetto dalla doppia personalità, metà imprenditore e metà operaio, l'esplosione delle idee raffigurata dalla lampadina accompagnata da colori sgargianti ed ovviamente noi di Forza Italia Giovani Abruzzo a fare da sfondo al processo di ascolto ed elaborazione delle idee».