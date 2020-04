Borse di studio, Stella: "È ora che la Regione Abruzzo faccia la sua parte"

Sulle borse di studio la consigliera regionale del M5S, Barbara Stella, ammonisce: "È ora che la Regione Abruzzo faccia la sua parte".

Stando ai dati delle associazioni studentesche, infatti, sono quasi 1000 gli studenti idonei ma non beneficiari di borsa di studio, anche in seguito all’ultima determina regionale n. 34 Dpg010 del 9 aprile. Per quanto riguarda l’Azienda per il diritto agli studi di Chieti-Pescara, quasi 500 ragazzi resterebbero fuori dallo stanziamento delle risorse.

“Accolgo pienamente le richieste delle associazioni studentesche universitarie - dice Stella - Non è possibile che ci siano studenti idonei a percepire la borsa di studio che però effettivamente non ne possono usufruire per mancanza di risorse. Questa è una stortura, una presa in giro che non può essere accettata in un Paese dove il diritto allo studio è tra i principali diritti difesi dalla nostra Costituzione”.

E prosegue:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.