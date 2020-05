Borse di studio, l'annuncio della Lega Giovani: "Salvi gli idonei non beneficiari"

“Con la votazione del Progetto di Legge 118/2020 il Consiglio Regionale ha garantito misure importanti a difesa degli studenti. Non solo il contributo agli studenti fuori sede sui canoni di affitto, ma soprattutto la copertura finanziaria delle borse di studio, con un importo pari a € 3.126.000, a tutti gli idonei non beneficiari nelle graduatorie per l’anno 2019/2020”.

Così in una nota Alessandro Maccarone, coordinatore degli studenti universitari del Centro Italia della Lega Giovani, e Bryan Perfetto, coordinatore della provincia di Pescara della Lega Giovani.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Un risultato importante per il quale abbiamo lavorato giorno per giorno, che permette a centinaia di studenti di ritrovare la serenità nell’affrontare il percorso di studi. Come movimento giovanile ringraziamo l’Assessore al ramo Piero Fioretti, nonché i Consiglieri Regionali della Lega e del Centrodestra che hanno affrontato con determinazione la problematica, centrando appieno un risultato fondamentale per l’intero Abruzzo.