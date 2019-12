"Borracce plastic free mentre vengono smantellate le piste ciclabili": il consigliere Giampietro attacca l'amministrazione Masci

Un'ipocrisia senza limiti dall'amministrazione comunale, che maschera i tagli alle piste ciclabili, al verde pubblico e alle periferie regala borracce plastic free ai suoi dipendenti comunali, un gesto che di fatto è incoerente rispetto a quanto mette in atto giornalmente la giunta Masci. Duro attacco del consigliere Pd Giampietro all'amministrazione di centrodestra, commentando la notizia della consegna delle borracce ai dipendenti per liberare i palazzi comunali dalla plastica monouso.

Secondo Giampietro, in realtà la giunta vuole solo portare a termine colate di cemento, come nel caso dell'ex Cofa seguendo la strada già vista dalle precedenti amministrazioni di centrodestra:

Cambiano le spillette alle giacche ma appena arrivata al governo la destra si conferma la stessa di sempre. Il primo bilancio del Comune è un drastico taglio ai servizi sociali ed alla scuola, rinunciando agli investimenti su verde, ambiente, periferie. Le uniche opere pubbliche fuori dal centro, ovvero via Benedetto Croce ed il raddoppio di via del Circuito fra piazza Pierangeli ed il cosiddetto ponte Capacchietti, sono il frutto della testardaggine del centrosinistra. Sulla cultura nessun investimento sui premi Flaiano che si avviano a celebrare i primi 50 anni. Il 30 dicembre inizierà la battaglia per migliorare un bilancio elitario e pericoloso per i pescaresi