Borracce in alluminio per il #Plasticfree anche a consiglieri e assessori comunali di Pescara - FOTO

Anche i consiglieri ed assessori comunali, dopo i dipendenti, avranno da oggi le borracce in alluminio nell'ambito dell'iniziativa #Plasticfree del Comune di Pescara, che punta ad eliminare le bottigliette e stoviglie in plastica monouso dai palazzi comunali.

Questa mattina l'assessore ha consegnato una borraccia arancioni a tutti i consiglieri comunali, mentre nelle prossime settimane saranno installati i distributori di acqua microfiltrata liscia o frizzante collegata alla rete idrica, a disposizione gratuitamente degli amministratori e dei 700 dipendenti che avevano ricevuto le borracce alla vigilia di Natale.

L'assessore ha spiegato come l'amministrazione comunale si è avvicinata al progetto:

Il primo passo è stata la crescita della raccolta differenziata, ora dobbiamo però coinvolgere tutte le persone e le realtà presenti sul territorio in un cambiamento collettivo fatto di iniziative e di buone pratiche che limitino l’utilizzo della plastica puntando sul riuso e sul riciclo, un cambiamento che deve coinvolgere, in primis, tutti coloro che operano all’interno della macchina comunale, amministratori e dipendenti. Per questa ragione lo scorso novembre abbiamo approvato una delibera specifica che va a sacramentare l’adesione all’appello #PlasticFree del Ministero dell’Ambiente adottando tre azioni immediate: massimizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti; riduzione della produzione complessiva del pattume; promozione e sensibilizzazione ambientale

Le prossime azioni saranno l'eliminazione di altri prodotti monouso come le stoviglie in plastica o bicchieri, e campagne di cultura ambientale fra i cittadini per sensibilizzarli ad avere comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, con cartelloni nei luoghi pubblici.