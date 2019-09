Borgo marino nord, degrado ed incuria nel plesso scolastico a pochi giorni dall'inizio delle lezioni - FOTO

Diverse criticità emerse durante il sopralluogo della commissione ambiente del Comune nel plesso scolastico di borgo marino nord a Pescara, dove si evidenzia degrado ed incuria a pochi giorni dalla riapertura delle aule e delle lezioni. A parlare il presidente della commissione Petrelli sul posto assieme al vicepresidente della commissione edilizia scolastica Montopolino.

Da rimuovere immediatamente il tronco di una pianta cresciuta dentro la scala antincendio e già abbattuta, ma la base del tronco non è stata ancora rimossa e potrebbe costituire un pericolo. Problemi anche alle tapparelle delle finestre, danneggiate dalla grandinata del 10 luglio così come la tettoia in plexiglass che si trova davanti al portone d'ingresso anch'essa da sostituire in quanto danneggiata.

Da sostituire subito anche alcuni vetri delle finestre, lungo i corridoi e in palestra, anch’essi danneggiati dalla grandine, e va bonificato, possibilmente anche con l’impiego di una ruspetta, il cortile verde interno, dove l’erba è cresciuta senza controllo creando un habitat ideale per la proliferazione di zanzare e insetti di ogni genere. Infine i cancelli di ingresso alla

scuola, oggi tutti chiusi con catene per sopperire da anni alla rottura delle serrature, anche quelle da sostituire per la sicurezza dell’Istituto.

Da chiarire invece la mancata chiusura di alcune tracce sulle mura aperte per i carotaggi, per capire se sono stati riscontrati dei problemi a differenza di altre tracce già chiuse. Le aule, inoltre, necessitano di una pulizia approfondita per rimuovere la polvere dei lavori.