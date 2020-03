Bonus spesa, Marcozzi replica duramente a Marsilio: "Fa polemiche assurde"

Bonus spesa, Marcozzi replica a Marsilio: "Fa polemiche assurde". Ecco che cosa ha dichiarato la capogruppo del M5S in Regione Abruzzo:

"Mi stupisco dell'atteggiamento che Marsilio ha tenuto a commento dell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio Conte. Dovrebbe essere a conoscenza meglio di chiunque altro della situazione di estrema difficoltà in cui ci troviamo, eppure riesce a inscenare una polemica assolutamente inutile, attaccando il governo persino di fronte allo stanziamento di 4,3 miliardi ai Comuni e di 400 milioni per i buoni spesa. Farebbe bene, piuttosto, a dedicare anima e corpo al suo lavoro per Regione Abruzzo e per gli abruzzesi".