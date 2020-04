Bonus spesa, la maggioranza replica al centrosinistra: "Monta un caso sul nulla"

Sul bonus spesa la maggioranza replica al centrosinistra, accusandolo di "montare un caso sul nulla".

In merito alle somme residue del piano di aiuti alimentari, infatti, il centrodestra ricorda che "prima di Pasqua" sono stati erogati "a circa 2400 famiglie buoni-spesa o voucher per una fornitura di prodotti di prima necessità. Non vanno inoltre nemmeno dimenticate le attività di solidarietà economica messe in campo dalla Protezione Civile, dal Banco Alimentare, dalla Caritas e da benefattori privati".

In realtà "la somma residua tornerà tra le poste di bilancio a disposizione dei Servizi sociali, da cui erano state prelevate; quindi, a disposizione delle fasce più deboli della popolazione, che in questo momento di emergenza sanitaria vivono il maggiore disagio".

