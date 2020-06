Centri estivi del Comune: prorogata la data di scadenza per le iscrizioni e per le richieste dei bonus

L'amministrazione comunale, con gli assessori Santilli, Di Nisio, Martelli, Paoni Saccone e Sulpizio ha fatto sapere di aver prorogato la data di scadenza per l'iscrizione ai centri estivi del Comune. Si potranno infatti inviare le domande fino al 29 giugno e contestualmente richiedere i bonus di 150 euro a bambino per ogni mese e di 300 euro per bambino con disabilità per le famiglie che rientrano nei requisiti di reddito richiesti per le agevolazioni.

I servizi socio-educativi territoriali e quelli ricreativi sono destinati a bambini e ragazzi di età compresa fra 3 e 14 anni nei mesi di luglio e di agosto. Il bando comunale interessa due tipologie di progetti: attività ludico socio/ricreative con prevalenza di attività sportive e quelle con prevalenza di attività educativo-culturali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La domanda per i centri estivi diurni e l'adesione ai servizi socio-educativi-ricreativi territoriali dovrà essere inviata entro le 13 del 29 giugno, tramite posta o pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.pescara.it o tramite il servizio on line di protocollazione

accedendo al link https://pescara.comune-online.it/web/home/protocollo-generale.