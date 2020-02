Bonifiche amianto, dal governo 20 milioni di euro per l'Abruzzo. Ne dà notizia il deputato pescarese del M5S Andrea Colletti dopo la pubblicazione del decreto del Ministero che stanzia fondi importanti per finanziare il 'Piano di bonifica da amianto' per edifici scolastici ed ospedalieri.

“L’Abruzzo con i suoi 20 milioni di euro è tra le regioni italiane che più potranno usufruire delle risorse messe a disposizione del piano nazionale per la bonifica dell’amianto presente negli edifici pubblici predisposto dal Ministero dell'Ambiente - dice Colletti - Un intervento su scala nazionale che ha come obiettivo la rimozione e sostituzione dell’amianto negli edifici pubblici, nelle scuole e negli ospedali”.

Colletti, poi, aggiunge quanto segue: