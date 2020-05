Bonifica Bussi, Marsilio chiede di riconvocare un tavolo al ministero dell'ambiente

Sulla bonifica di Bussi il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, chiede di riconvocare un tavolo al ministero dell'ambiente. Durante una conferenza stampa tenuta oggi pomeriggio con il sindaco La Gatta, l'assessore all'ambiente Campitelli e i consiglieri regionali Montepara e Testa, il governatore ha tuonato: "Il ministero si espone a un rischio di contenzioso legale da parte del soggetto privato".

Marsilio, poi, ha aggiunto:

"Ritengo scandaloso che, dopo 9 anni anni dallo stanziamento di una cifra importante, pari a 50 milioni di euro, per la bonifica e la reindustrializzazione dei siti inquinati di Bussi, il ministero dell'ambiente, attraverso la sua improvvida decisione, abbia attivato la procedura di revoca della gara d'appalto determinando, di fatto, la restituzione dei fondi al Ministero dell'Economia e delle Finanze". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marsilio ha ribadito che "la Regione sarà al fianco dell'amministrazione di Bussi in quella che può essere definita una giusta rivendicazione". Ora, ha concluso il governatore, "rimettere tutto in discussione per attivare una nuova procedura significherebbe, nella migliore delle ipotesi, perdere ancora due-tre anni di tempo e questo è inaccettabile".