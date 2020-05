Bonifica di Bussi, Marcozzi sbotta: “Basta con i continui attacchi al governo e al ministero”

In merito alla bonifica di Bussi, la capogruppo regionale del M5S Marcozzi chiede di smetterla “con i continui attacchi al governo e al ministero dell’ambiente” e se la prende con la Regione Abruzzo, il governatore Marsilio e il sindaco Lagatta: "La collaborazione reciproca - ammonisce - è l’unico strumento che abbiamo a disposizione, ed è il momento che tutti se ne ricordino".

Marcozzi, poi, avanza una proposta:

"Invito il presidente in pectore della commissione regionale di inchiesta su Bussi, Antonio Blasioli, a convocare il sottosegretario Morassut in audizione alla prima seduta utile. Potremmo così avere da lui una visione più chiara sulla vicenda".

“Se è vero che tutte le parti in causa hanno come unico obiettivo quello di far partire la bonifica il prima possibile, Marsilio e Lagatta lo dimostrino”, conclude l'esponente pentastellata, sollecitando i vari attori istituzionali ad abbassare i toni.