Bonifica di Bussi, Vacca: "Il Movimento 5 Stelle mantiene le promesse"

"Una giornata storica per l'Abruzzo! Il Ministero dell'Ambiente, guidato da Costa, ha emanato due provvedimenti che rappresentano un traguardo importante per per la bonifica delle aree di Bussi e Piano D'Orta. Provvedimenti non scontati, ma attesi da anni, che impongono finalmente la rimozione dei rifiuti tossici e avviano la bonifica dell'area".