Bonifica del sin di Bussi, Marcozzi: “Progetto parziale e con criticità”

Sulla bonifica del sin di Bussi, Sara Marcozzi parla di “progetto parziale e con criticità”. La capogruppo regionale del M5S, che è anche componente della Commissione di Inchiesta su Bussi, attacca la giunta Marsilio:

“Dopo 13 anni di rimpalli di responsabilità e di burocrazia a cui i cittadini hanno dovuto assistere, adesso che il consiglio di atato ha confermato come debba essere Edison a pagare i lavori, non capisco come il presidente di Regione Abruzzo Marsilio e rappresentanti della sua giunta, a partire dall'assessore Campitelli, possano continuare a sposare con questa leggerezza istituzionale un progetto di appalto per i lavori di bonifica parziale e incompleto, con una procedura di gara con criticità e potenziali vizi di forma, come già evidenziato sia dal consiglio superiore dei lavori pubblici che dall'Avvocatura dello Stato”.