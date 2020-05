Acerbo attacca Costa e il governo sulla bonifica di Bussi: "Scippano l'Abruzzo", è il duro giudizio del segretario nazionale di Rifondazione Comunista, che esprime critiche verso il ministro dell'ambiente e ne ha anche per la capogruppo regionale del M5S, Sara Marcozzi, accusata di "difendere l'indifendibile".

"Il ministro Costa e il governo si schierano, come temevamo, di fatto a favore della Edison - scrive Acerbo in una nota - che è stata condannata a pagare la bonifica e ha interesse a un progetto che costi poco e che non preveda la rimozione dei rifiuti tossici".