Bonifica delle aree esterne alla Solvay, M5S: "Ennesima figuraccia delle istituzioni"

Sulla bonifica delle aree esterne alla Solvay, il M5S parla di "ennesima figuraccia delle istituzioni". Dopo i chiarimenti del Ministero dell'Ambiente sul Sin di Bussi, la capogruppo regionale Sara Marcozzi attacca il governatore Marsilio, l'assessore regionale Campitelli e il sindaco di Bussi Lagatta:

“È per me incomprensibile - afferma - vedere come questi politici, con responsabilità di governo territoriale, insistano a sposare un progetto lacunoso e incompleto. Una bagarre portata avanti con quotidiani attacchi al Ministero dell'Ambiente, costretto a rispondere al sindaco di Bussi ricostruendo la vicenda carte alla mano, e confermando ciò che anche noi abbiamo ribadito la settimana scorsa”.